ProSiebenSat1: Kurspotenzial von +13,84% auf 9,13 EUR

Nach einem Anstieg um +2,37% am gestrigen Tag zeigt die Aktie von ProSiebenSat1 in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung. Doch was sehen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für ProSiebenSat1 liegt bei 9,13 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +13,84%. Während zwei Experten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und ein weiterer sie als “Kauf” sieht, haben sich elf Analysten zurückhaltend positioniert mit einer Bewertung von “halten”. Acht weitere sprechen sogar eine Verkaufsempfehlung aus. Insgesamt bleiben aber immerhin noch 12,50% der Experten optimistisch.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit dem Wert 2,71 diese positive Einschätzung.