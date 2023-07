ProSiebenSat1: Kurspotential von +2,47% laut Analysten

Die gestrige Kursentwicklung der ProSiebenSat1 Aktie lag bei -1,00%, was sich auf eine positive Entwicklung von +9,95% in den vergangenen fünf Handelstagen beläuft. Trotzdem sehen einige Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 9,13 EUR – ein Plus von +2,47%.

Aktuell teilen nicht alle Experten diese Ansicht und bewerten die Aktie unterschiedlich: Zwei als starken Kauf empfehlend und zwei weitere als Kauf wertend. Zehn stehen neutral dazu und sprechen lediglich eine Halteempfehlung aus. Acht sind hingegen pessimistisch dahingehend eingestellt und raten zum Verkauf oder gar sofortigen Verkauf.

Dennoch bekräftigt das Guru-Rating die optimistische Sichtweise mit...