ProSiebenSat1: Bankanalysten sehen mittelfristiges Potenzial - Kursziel bei 9,18 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat1 verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,55%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -5,86%, was möglicherweise auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Einige Analysten scheinen jedoch optimistischer zu sein. Das aktuelle mittelfristige Kursziel für ProSiebenSat1 liegt bei 9,18 EUR (+14,75%). Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen und einige der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte (insgesamt +40.91% positive Bewertungen), ist das Guru-Rating unverändert geblieben und beträgt weiterhin 3,32.