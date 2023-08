ProSiebenSat1: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +17,16%

Der gestrige Handelstag an der Börse brachte für ProSiebenSat1 eine negative Kursentwicklung von -0,44%, was die schlechte Performance der Aktie in den letzten fünf Handelstagen mit einem Gesamtverlust von -3,86% bestätigt. Die momentane Stimmung am Markt ist demnach pessimistisch.

Die aktuelle Einschätzung der Bankanalysten hingegen sagt etwas anderes aus. Diese sind nämlich im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 8,93 EUR liegt und somit ein Potenzial von +17,16% bietet. Dieser Optimismus wird durch das Guru-Rating bestärkt. Das Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.

Aktuell raten jedoch nicht alle Analysten zum Kauf dieser Aktie. So sind 10 Experten dagegen neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Währenddessen empfehlen lediglich 4 Analyst(en) einen Kauf und ganze 10...