ProSiebenSat1-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, so die Anleger. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in letzter Zeit verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Prosiebensat unterhalten. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 7 "Gut"-Signale und 1 "Schlecht"-Signal in der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten verzeichnete die Aktie von Prosiebensat1 eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wurde jedoch negativ bewertet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,75 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,55 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass Prosiebensat1 mit einem Kurs von 5.892 EUR +5,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,37 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.