ProSiebenSat1: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 9,13 EUR

Die Aktie des Medienunternehmens ProSiebenSat1 verzeichnete gestern eine leichte Abwärtsbewegung von -0,58% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein solides Plus von +10,41% erzielt werden. Der Markt zeigt sich somit derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten ist die ProSiebenSat1 Aktie unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 9,13 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +2,03% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen zwei Analysten einen starken Kauf und weitere zwei das Rating “Kauf”. Zehn Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten” und acht glauben an einen Verkauf. Zwei Experten sind sogar davon überzeugt, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Alles in allem liegt der Anteil der noch...