ProSiebenSat1: Analysten sehen Kursziel bei 8,67 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat1 hat in den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Woche, -4,70% an Wert verloren. Gestern allein sank der Kurs um -0,73%. Die Stimmung am Markt ist daher relativ pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 8,67 EUR. Sollte dieser optimistische Ausblick eintreffen, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +51,63%. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen zuversichtlich aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 22 Analysten empfehlen nur drei einen Kauf (einer davon sieht sogar sofortigen Verkaufsbedarf), während zwölf die Aktie halten und sieben zum Verkauf raten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,78.

