ProSiebenSat1: Analysten sehen Kursziel bei 8,67 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von ProSiebenSat1 eine Kursentwicklung von -2,28%. In den vergangenen fünf Tagen ergibt sich jedoch ein positiver Trend mit einem Anstieg um +1,12%. Die Stimmung am Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein. Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für ProSiebenSat1 auf 8,67 EUR geschätzt. Dies würde ein Potential von +29,75% bieten und verdeutlicht die Unterbewertung der Aktie laut Analyseergebnissen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung und einige bewerten die Aktie weiterhin als “Verkauf”. Dennoch liegt der Anteil an Analysten mit einer optimistischen Einschätzung bei +12,50%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,71 und bestätigt somit...