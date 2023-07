ProSiebenSat1: Analysten sehen Kurspotenzial von 9,13 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat1 hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -2,05% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung jedoch nur bei -0,45%, was neutral stimmt. Doch wie bewerten Bankanalysten die Aktie?

Das mittelfristige Kursziel für ProSiebenSat1 liegt aktuell bei 9,13 EUR und damit um +9,76% über dem aktuellen Kursniveau. Von insgesamt 22 Analysten empfehlen zwei ein starkes Kaufsignal und weitere zwei das Rating “Kauf”. Zehn Experten positionieren sich mit “halten” weitgehend neutral zur Aktie. Acht Analysten sind der Meinung, dass Anleger verkaufen sollten und sogar zwei Experten raten zu einem sofortigen Verkauf.

Fazit: Die Einschätzung der meisten Analysten ist positiv gestimmt (+16,67%) mit einem stabil gebliebenem Guru-Rating von 2,75 im Vergleich zum...