ProSiebenSat1: Analysten sehen Kurspotenzial von +50,52%

Die Aktie von ProSiebenSat1 hat in den letzten fünf Handelstagen Verluste in Höhe von -8,02% verzeichnet und konnte gestern nur -1,54% an Wert gewinnen. Der Markt ist daher derzeit pessimistisch eingestellt.

Doch die Bankanalysten haben eine andere Meinung: Das mittelfristige Kursziel von ProSiebenSat1 liegt bei 8,67 EUR und könnte somit ein Kurspotenzial von +50,52% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht und es besteht eine Uneinigkeit bezüglich des Kauf-, Halten- oder Verkauf-Ratings.

Dennoch halten 13,04% der Analysten die Aktie für kaufenswert. Zudem bleibt das Guru-Rating mit 2,78 stabil.

Fazit: Während sich der Markt pessimistisch zeigt, sehen viele Bankanalysten Potenzial für einen Anstieg des Kurses.