ProSiebenSat1: Analysten sehen Kurspotenzial von +35,75% bei einem Kursziel von 10,20 EUR

Der gestrige Tag brachte für ProSiebenSat1 eine negative Kursentwicklung von -1,96%. In der vergangenen Handelswoche beträgt das Minus sogar -23,45%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch trotz dieser Entwicklung sind die Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 10,20 EUR.

Das entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +35,75%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit. Von insgesamt 21 befragten Experten empfehlen jedoch immerhin acht den Kauf der Aktie und vier bewerten sie als stark kaufenswert. Hingegen halten sich acht weitere Experten neutral und fünf vergeben das Rating “Verkauf”. Das Guru-Rating bleibt mit 3,32 unverändert.