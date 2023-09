ProSiebenSat1: Analysten sehen Kurspotenzial von 34,17%

Die Aktie von ProSiebenSat1 verlor gestern am Markt -1,25% an Wert. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -5,30%. Derzeit liegt das Kursziel bei 8,67 EUR und somit um +34,17% höher als der derzeitige Kurs.

• Am 26.09.2023 verlor die Aktie von ProSiebenSat1 -1,25%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 8,67 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,71

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie hat Potenzial und ist derzeit unterbewertet. Wenn sie Recht behalten sollten, eröffnet dies Investoren eine Chance auf Gewinn in Höhe von mehr als einem Drittel zum aktuellen Preisniveau.

Laut Bankanalysten beträgt das mittelfristige Kursziel für ProSiebenSat1 genau 8,67 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Während ein Experte die Aktie als...