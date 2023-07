ProSiebenSat1: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,37%

Die Aktie von ProSiebenSat1 hat gestern am Finanzmarkt mit -0,44% an Wert verloren. Insgesamt beträgt das Minus der vergangenen Handelswoche bereits -5,29%. Die pessimistische Stimmung am Markt lässt sich auch anhand des Guru-Ratings ablesen, welches unverändert bei 2,75 bleibt.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 9,13 EUR auf. Sollte diese Einschätzung eintreffen, würde sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +11,37% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung und bewerten die Aktie teilweise sehr kritisch.

Von insgesamt 24 Analysten empfehlen immerhin noch vier einen Kauf der Aktie und weitere zwei Experten plädieren sogar für einen sofortigen Verkauf. Der Großteil der Analysen fällt jedoch neutral aus (10 “halten”) oder rät zum...