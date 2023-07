ProSiebenSat1: Analysten sehen Kurspotential von 7,36%, aktuelles Kursziel bei 9,13 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat1 einen Rückgang von -0,65%. In den letzten fünf Handelstagen jedoch konnte ein Anstieg von +1,14% beobachtet werden. Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 9,13 EUR angesiedelt und somit besteht eine Möglichkeit auf ein Kurspotenzial in Höhe von +7,36%.

Von den insgesamt 24 Analysteneinschätzungen sind momentan nur noch 4 empfehlenswert für Kauf oder starkem Kauf. Die meisten Experten bewerten die Aktie mit “halten” (10), während noch immer acht eine Verkaufsempfehlung abgeben. Nur zwei Experten raten zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,75 und zeigt damit eine positive Einschätzung durch die Analyse-Experten an.