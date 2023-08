ProSiebenSat1: Aktienkurs unterbewertet - Potenzial von +11,10%

Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt war für ProSiebenSat1 nicht positiv. Mit einem Minus von 2,02% und einer Gesamtperformance von -11,20% in den letzten fünf Handelstagen scheint der Markt aktuell pessimistisch. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 8,93 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet sich Investoren ein Potenzial von +11,10%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei immerhin +16,67%, während 8 Analysten die Aktie weiterhin als Verkauf empfehlen. Die Bewertungen reichen insgesamt von starkem Kauf bis hin zu sofortigem Verkauf.

Zusätzlich wird das bewährte Guru-Rating angewendet und bleibt unverändert mit 2,75.

Fazit: Derzeit sehen einige Bankanalysten eine...