ProSiebenSat1 Aktienkurs: Abwärtstrend, Unterstützung und Quartalszahlen im Fokus

Der Aktienkurs hat in den letzten Wochen eine Abwärtsbewegung verzeichnet und notiert derzeit nahe dem Support-Level von 8,20 EUR. Sollte dieser Bereich halten, besteht die Möglichkeit einer kurzfristigen Erholung bis zum Widerstand bei 9,00 EUR. Ein nachhaltiger Durchbruch über diesen Widerstand könnte zu weiteren Kursgewinnen führen.

Die langfristige Chartanalyse zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Die ProSiebenSat1 Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum erheblich an Wert verloren. Der langfristige Widerstand liegt bei rund 10,50 EUR und müsste durchbrochen werden, um einen Trendwechsel zu signalisieren.

Fazit: Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen wird für ProSiebenSat1 Aktionäre spannend sein. Die Analystenschätzungen deuten auf einen leichten...