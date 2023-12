ProSiebenSat1 Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Stimmung unter den Anlegern für Prosiebensat1 ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 6 positive Signale und 1 negatives Signal, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Prosiebensat1 als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ergibt einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI7 liegt bei 66,21, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 58,38. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Prosiebensat1 derzeit unter der 200-Tage-Linie liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt bei 5,326 EUR und hat einen Abstand von -28,8 Prozent zur GD200-Linie von 7,48 EUR. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Kurs von 5,63 EUR und einer Differenz von -5,4 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Prosiebensat1 in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.