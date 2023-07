ProSiebenSat1: Aktie unterbewertet - Analysten sagen Kursziel bei 9,13 EUR voraus

Gestern verzeichnete die ProSiebenSat1-Aktie an der Börse einen Rückgang von -0,49%, was zu einem wöchentlichen Verlust von insgesamt -5,34% führte. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ pessimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 9,13 EUR mit einem Potenzial von +11,42%. Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Einschätzung zu.

Von den befragten Analytikern empfehlen 2 ein starkes Kaufsignal und weitere 2 sehen eine optimistische Kaufempfehlung. Der Großteil der Experten (10) gibt jedoch eine neutrale Bewertung ab (“halten”) und lediglich 8 empfehlen einen Verkauf der Aktie. Zwei gehen sogar so weit zu sagen, dass es besser wäre ProSiebenSat1 sofort abzustoßen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau...