ProSiebenSat1 Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in letzter Zeit größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich in den vergangenen Tagen die Diskussion verstärkt auf negative Themen bezogen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 6 "Gut"-Signale und 2 "Schlecht"-Signale auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -15,86 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 5,62 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Prosiebensat1-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 liegt bei 29,8, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung hat sich für Prosiebensat1 in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.