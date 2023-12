ProSiebenSat1 Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Prosiebensat1 in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Prosiebensat1 auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Rating erhält.

Analysten haben neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare in sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden vor allem positive Themen rund um Prosiebensat1 in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf diesen Beobachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei acht konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (7 "Gut", 1 "Schlecht"). Auf dieser Ebene erhält Prosiebensat1 eine "Gut" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Prosiebensat1-Aktie von 5.326 EUR mit -28,8 Prozent Entfernung vom GD200 (7,48 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,63 EUR auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist, da der Abstand -5,4 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Prosiebensat1-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Prosiebensat1 aktuell mit einem Wert von 66,21 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 58, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".