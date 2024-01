ProSiebenSat1 Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Insgesamt überwog die negative Kommunikation an vier Tagen, während an drei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger vermehrt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prosiebensat. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,82 Punkte, was darauf hindeutet, dass Prosiebensat1 momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Prosiebensat1 nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Prosiebensat1 ein "Schlecht"-Wert.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Prosiebensat1 mittlerweile auf 7,24 EUR, während der aktuelle Kurs bei 5.498 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,06 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,71 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.