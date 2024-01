ProSiebenSat1 Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Analyse von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Prosiebensat1 überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Prosiebensat1 in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Zusätzlich zur sozialen Stimmung wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden neun konkrete Signale berechnet, von denen alle neun positiv waren. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wurde zur Beurteilung herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 60,82 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 56,36 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Abschließend wurde die Prosiebensat1-Aktie auch aus charttechnischer Sicht analysiert. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,18 EUR für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 5,502 EUR lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen einen Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Prosiebensat1-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.