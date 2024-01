ProSiebenSat1 Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Für Prosiebensat1 beträgt der RSI aktuell 24,62, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 51, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Prosiebensat1 zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment abgegeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Prosiebensat1-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er mit -21,69 Prozent weit unter dem GD200 (7,34 EUR) liegt. Der GD50 liegt bei 5,65 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Zusammenfassend zeigen die verschiedenen Analysen eine überverkaufte Situation im RSI, ein überwiegend positives Anleger-Sentiment und eine neutrale technische Bewertung des Kurses.