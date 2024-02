ProSiebenSat1 Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die technische Analyse der Prosiebensat1-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 6,89 EUR, was 18,4 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 5,622 EUR liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,79 EUR, was einer Abweichung von -2,9 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der 200-Tage-Analyse und eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der 50-Tage-Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Prosiebensat1-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Prosiebensat1-Aktie somit ein "Gut"-Rating aufgrund der Stimmung und Diskussionsintensität.

Die Betrachtung von Anlegerkommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab neun "Gut"-Signale und null "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Prosiebensat1-Aktie hinsichtlich der Stimmung und der Handelssignale.