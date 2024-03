ProSiebenSat1 Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Diskussionen über Prosiebensat1 in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Auch wurden fünf Handelssignale ermittelt, die zu einer Gesamtbewertung von 5 "Gut" und 0 "Schlecht"-Signalen führen. Somit wird die Aktie von Prosiebensat1 als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prosiebensat1-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,74 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,222 EUR liegt damit deutlich darunter (-7,69 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 5,82 EUR, was einem Anstieg von +6,91 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Prosiebensat1 somit mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,11, was bedeutet, dass Prosiebensat1 weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25 schwankt weniger stark und liegt bei 48,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit im Bereich des RSI ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Prosiebensat1 weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Prosiebensat1 bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.