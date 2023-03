ProSiebenSat1 Aktie: Welche Signale zeigt der Kursverlauf?

Im Verlauf der letzten 200 Handelstage zeigt sich für die ProSiebenSat1-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 8.37 EUR. Am letzten Handelstag lag der Kurs bei 8.95 EUR (+6.91 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als “Gut” bewertet wird. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt gilt auch der 50-Tages-Durchschnitt als wichtiger Indikator in der Analyse mittels Charttechnik. Im Vergleich zum letztem Schlusskurs (8,95 EUR) weist dieser eine Abweichung von -4,66 Prozent auf; demnach bekommt die ProSiebenSat1-Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis ein “Schlecht”-Rating zugewiesen.

Analyse des Kursverlaufs durch RSI-Indikator

Die technische Analyse liefert wichtige Signale für den Aktienhandel. Der Relative Strength-Index, kurz RSI, misst die Kursschwankungen in einem bestimmten Zeitraum und bewertet diese als...