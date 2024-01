ProSiebenSat1 Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Stimmung gegenüber Prosiebensat1 hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, wie unsere Analysten festgestellt haben. Dies basiert auf einer Analyse von sozialen Plattformen, die ergeben hat, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Prosiebensat1 behandelt. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Sieben konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, wobei sich eine "Gut" Bewertung ergibt. Insgesamt wird Prosiebensat1 hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Veränderung des Stimmungsbildes bei Prosiebensat1 hin zum Negativen wurde in den letzten Wochen deutlich. Dies basiert auf der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigten. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Prosiebensat1 für diese Stufe daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Prosiebensat1 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Dieser Index bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 und 25 Tagen aufeinander. Die Gesamteinschätzung basiert auf diesen Werten und ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -21,29 Prozent ergibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Prosiebensat1 für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.