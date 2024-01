ProSiebenSat1 Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Prosiebensat1 werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. In Bezug auf diese beiden Faktoren zeigt die Aktie von Prosiebensat1 eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Prosiebensat1 weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Prosiebensat1 bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Prosiebensat1 auf 7,2 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,782 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 5,72 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht zu einem "Neutral" macht. Die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Prosiebensat1 im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Prosiebensat1 ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 54,03, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,53 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt dies ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.