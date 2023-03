ProSiebenSat1 Aktie: Warum zögern Anleger noch?

Die ProSiebenSat1-Aktie wird aktuell von Analysten unterschiedlicher Meinung bewertet. In den letzten drei Monaten wurden 6 Kauf-, 9 Halte- und 4 Verkaufsempfehlungen abgegeben, was insgesamt zu einer “Neutral”-Bewertung führt. Auch die jüngsten Bewertungen ergaben eine neutrale Einschätzung: Im letzten Monat wurde die Aktie von 5 Analysten als “Gut”, von 8 als “Neutral” und von weiteren 5 als “Schlecht” bewertet.

Das Kursziel der ProSiebenSat1-Aktie liegt im Durchschnitt bei 9,79 EUR, was einem Anstieg um etwa 9,36 Prozent entspricht. Aktuell notiert sie bei rund 9,14 EUR.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Kurs in Zukunft entwickelt und ob das prognostizierte Kursziel erreicht wird – insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation sowie möglicher Sondereffekte sollten Anleger vorsichtig agieren und das Risiko...