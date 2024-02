ProSiebenSat1 Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Prosiebensat1 beträgt der RSI 41,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen gemessen wird, liegt bei 45,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Prosiebensat1.

Das Internet kann maßgeblich zur Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen beitragen. Für Prosiebensat1 wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Prosiebensat1 derzeit 4,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -11,56 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.