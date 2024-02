ProSiebenSat1 Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken gegenüber Prosiebensat überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. In diesem Zusammenhang haben wir die Aktie von Prosiebensat1 auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung hin untersucht. Dabei ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Prosiebensat1 zeigt kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Prosiebensat1 bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,56 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Prosiebensat1-Aktie weist Werte von 41 und 47,46 auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Prosiebensat1 damit ein "Neutral"-Rating.