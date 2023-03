ProSiebenSat1 Aktie: RSI-Signale deuten auf Veränderung hin

Der ProSiebenSat1-Aktienkurs wird durch den Relative Strength Index (RSI) innerhalb von 7 Tagen analysiert, indem Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl an Bewegungen in Beziehung gesetzt werden. Die Spanne des RSI erstreckt sich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI für ProSiebenSat1 liegt bei 57,18, was eine “Neutral” Bewertung bedeutet – weder überkauft noch -verkauft.

Um einen längeren Zeitraum zu betrachten, bietet sich eine Betrachtung des RSI25 an. Hierbei wird der Aktienkurs in einem Berechnungszeitraum von 25 Tagen analysiert. Der RSI für ProSiebenSat1 beträgt hierbei 45,05 und spiegelt ebenfalls eine “Neutral” Bewertung wider.

Zusammenfassend ergibt sich beim aktuellen Betrachtungszeitraum ein neutraler Trend für die ProSiebenSat1-Aktie ohne Anzeichen einer Über- oder Unterbewertung.

ProSiebenSat1-Aktie: Eine Analyse des...