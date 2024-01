ProSiebenSat1 Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Aktienanalyse von Prosiebensat1 zeigt, dass sich die Aktie laut trendfolgender Indikatoren derzeit in einer neutralen Phase befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,36 EUR, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 5,574 EUR eine Abweichung von -24,27 Prozent darstellt und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 5,63 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 5,574 EUR ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Prosiebensat1 daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Stimmung und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Aktie von Prosiebensat1 unterdurchschnittlich ist, was zu einer negativen Langzeitstimmung führt. Dennoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Desweiteren wurde die Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab hingegen eine positive Bewertung, da sieben von insgesamt sieben Signalen als gut bewertet wurden.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index, dass die Gesamteinschätzung der Prosiebensat1-Aktie auf "Neutral" steht, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Analyse der verschiedenen Indikatoren zu einer überwiegend neutralen Bewertung der Prosiebensat1-Aktie führt.