ProSiebenSat1 Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Prosiebensat1-Aktie liegt bei 38. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (52,91) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Prosiebensat1.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Prosiebensat1-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,08 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (5.908 EUR) weicht damit um -16,55 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,78 EUR) liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs (+2,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Prosiebensat1 festgestellt werden. Es gab keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild, allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammenfassend bekommt Prosiebensat1 daher für dieses Kriterium ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung der Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten umfasst auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab neun "Gut" und null "Schlecht" Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Prosiebensat1 hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.