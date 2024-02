ProSiebenSat1 Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Prosiebensat1-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 57. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 45,93 liegt. Auch auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Prosiebensat1.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Prosiebensat1-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,97 EUR. Der letzte Schlusskurs von 5,866 EUR weicht somit um -15,84 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 5,82 EUR, was einer Abweichung von nur +0,79 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Alles in allem ergibt sich also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Prosiebensat1.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Prosiebensat1 wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Prosiebensat1 von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 9 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.