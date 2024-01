ProSiebenSat1 Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Prosiebensat1 liegt bei 74,3, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Prosiebensat1 ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung der Meinungen und Themen in den letzten beiden Wochen ergab überwiegend positive Diskussionen, was zu einem "Gut" Rating führt. Zusätzlich deuten 7 positive und 0 negative Signale aus den sozialen Medien auf eine "Gut" Empfehlung hin.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Aktie unter dem langfristigen Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten.

Insgesamt erhält die Aktie von Prosiebensat1 auf Basis der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Schlecht".