ProSiebenSat1 Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Prosiebensat1 beträgt 71,14, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 54,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Prosiebensat1 beträgt 7,41 EUR, was einer Abweichung von -24,4 Prozent vom letzten Schlusskurs von 5,602 EUR entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,63 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs von 5,602 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Prosiebensat1 basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen bezieht sich nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber Prosiebensat1 überwiegend positiv ist. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Der langfristige Blick auf die Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für Prosiebensat1 die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.