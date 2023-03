ProSiebenSat1 Aktie: Analyse der aktuellen Entwicklungen und Prognosen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um die Überkauft- oder Überverkauftsituation eines Wertpapiers zu bewerten. Er stellt Kursschwankungen im Verlauf dar. Bei ProSiebenSat1 wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 48,53 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie neutral eingestuft wird und weder überkauft noch überverkauft ist. Auch beim 25-Tage-RSI schneidet ProSiebenSat1 mit einem Wert von 42,57 als “neutral” ab und befindet sich somit weder in einer Überkaufs-, noch in einer Überverkaufssituation.

Ist ProSiebenSat1 eine attraktive Dividendenaktie?

Die aktuelle Dividendenrendite von ProSiebenSat.1 beträgt 8,91 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs. Dies weist auf eine positive Differenz von 71 hin, was ein vielversprechendes Ergebnis für...