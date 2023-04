ProSiebenSat1 Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Analyse

Für die Bewertung eines Wertpapiers können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden, um zu entscheiden, ob es aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird. Basierend darauf bewerten wir nun ProSiebenSat1 anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70.65 Punkten, was bedeutet, dass die ProSiebenSat1-Aktie überkauft ist und demzufolge ein “Schlecht”-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 jedoch bei 49.68 und zeigt an, dass ProSiebenSat1 hier weder über- noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als “Neutral” eingestuft.

Es zeigt sich somit eine gegenläufige...