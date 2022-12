ProQR: NBC-Mitglieder feiern +313% zum Weihnachtsfest!

Pünktlich zu Weihnachten bringt ProQR (WKN: A12B97), aktuelle Rakete im No Brainer Club, satte Prozente ins Depot. Die bestehende Kooperation mit Eli Lilly im aufstrebenden Bereich des „RNA-Editing“ wird deutlich erweitert und das Unternehmen kann sich über einen massiven Zufluss an Barmitteln freuen. Entsprechend ging die Aktie gestern mit +64% auf 2,70 US$ aus dem regulären Handel.





