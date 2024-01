ProPhase Labs Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Die Prophase Labs hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche liegt die Dividendenrendite um -2 Prozentpunkte niedriger.

Gemäß den Einschätzungen von 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten erhält die Prophase Labs-Aktie durchschnittlich eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 1 positiven und keiner negativen Einschätzung. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Prophase Labs aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 15 USD, was einem potenziellen Anstieg um 215,79 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,75 USD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Prophase Labs im letzten Jahr eine Rendite von -51,62 Prozent erzielt, was 76,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 24,95 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt 20,14 Prozent, was bedeutet, dass Prophase Labs derzeit 71,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders negative Diskussionen über Prophase Labs. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Prophase Labs insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.