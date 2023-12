ProPhase Labs Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Prophase Labs eingestellt waren. Es gab in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen, jedoch keine positiven Diskussionen. An fünf Tagen herrschte eine eher neutrale Einstellung bei den Anlegern. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Prophase Labs daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Prophase Labs bei -51,62 Prozent, was mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 22,19 Prozent, wobei Prophase Labs mit 73,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,49 %) wird Prophase Labs bezüglich der Ausschüttung niedriger bewertet, da die Differenz 2,49 Prozentpunkte beträgt. Daraus resultiert die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Prophase Labs-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 15, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Prophase Labs.