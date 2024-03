ProPetro Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Propetro liegt bei 6,82 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beträgt 56,5, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Propetro beträgt 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor hat Propetro im letzten Jahr eine Rendite von -14,58 Prozent erzielt, was 32,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für Propetro sind 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 10 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 33,87 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,47 USD) hindeutet. Insgesamt erhält Propetro daher von den Analysten ein "Gut"-Rating.