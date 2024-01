ProPetro Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Dividende von Propetro liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,09 %. Dies entspricht einem Unterschied von 28,09 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Propetro-Aktie zeigt einen Wert von 71 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,32, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Propetro in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,84 USD um -11,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die letzten 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -11,41 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.