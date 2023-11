ProPetro Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Propetro liegt derzeit bei 6,46, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Propetro eine mittlere Aktivität aufweisen. Daher wird dem Sentiment die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Propetro zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls ein neutraler Wert von 69,47 erzielt. Somit erhält die Aktie für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 8,87 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 9,11 USD liegt, was einer Abweichung von +2,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der GD50 ergibt einen Wert von 9,98 USD, was einer Abweichung von -8,72 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass Propetro derzeit eine neutrale Bewertung in Bezug auf das KGV, das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength Index und die technische Analyse erhält.