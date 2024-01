ProPetro Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Propetro im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt eine Rendite von -14,04 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,98 Prozent, wobei Propetro mit 34,01 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Propetro mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (28,27 %) niedriger, was einer Differenz von 28,27 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Propetro werden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Propetro in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Propetro-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Propetro vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 10 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie eine Performance von 19,33 Prozent erzielen, da sie derzeit 8,38 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".