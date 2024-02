ProPetro Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Propetro liegt bei 25,49, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Propetro eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung gegenüber Propetro auf sozialen Plattformen überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Propetro einen Wert von 5 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,51 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält Propetro daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Propetro zeigt, dass institutionelle Analysten den Titel überwiegend neutral bewerten, mit keinem Rating "Gut" und einem Rating "Neutral" in den letzten 12 Monaten. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 8,3 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 20,48 Prozent und ein mittleres Kursziel von 10 USD, was als positive Entwicklung eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten für Propetro.