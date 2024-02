ProPetro Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Dividendenrendite der Propetro-Aktie beträgt 0 Prozent, was 17,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Propetro-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Bisher gibt es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was eine zukünftige Performance von 34,41 Prozent bedeuten würde. Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Propetro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,98 USD. Der letzte Schlusskurs von 7,44 USD weicht somit um -17,15 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,11 USD unter dem letzten Schlusskurs (-8,26 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Propetro-Aktie 59,01, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".