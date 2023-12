ProMIS Neurosciences Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Biotechnologie-Firma Promis Neurosciences kündigte eine Dividende von 0 % an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,5 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Promis Neurosciences in den letzten Tagen. Es gab sieben Tage lang keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Promis Neurosciences daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analysten bewerten die Aktie von Promis Neurosciences derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Abschnitt der Analyse führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Promis Neurosciences aktuell mit einem Wert von 62,5 als neutral eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage liegt der Wert bei 66, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral".