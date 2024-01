ProMIS Neurosciences Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Für Promis Neurosciences gibt es von Analysten insgesamt eine "Gut"-Empfehlung. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 positive Einschätzung abgegeben. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist ebenfalls positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Promis Neurosciences weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 23,08, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 45 und zeigt eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.